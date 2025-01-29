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Filistinlilerin sevinci İsrail'i öfkelendirdi: 12 kişi gözaltına alındı

Filistinlilerin sevinci İsrail'i öfkelendirdi: 12 kişi gözaltına alındı

15:5529/01/2025, Çarşamba
AA
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12 Filistinli, 'kutlama yaptığı' gerekçesiyle gözaltına alındı.
12 Filistinli, 'kutlama yaptığı' gerekçesiyle gözaltına alındı.

İsrail, Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası esir takasının 2'nci turunda serbest bırakılan Filistinli esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını kutlayan 12 kişiyi gece gözaltına aldı.

İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde 12 Filistinlinin, 25 Ocak Cumartesi günü esirlerin serbest kalmasını kutladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Hamas bayrağından rahatsız oldu

Açıklamada, kutlama sırasında Hamas bayraklarının kullanıldığı ve havaya ateş açıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan 12 kişinin bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Açıklamada,
"İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin-Bet, Hamas'a destek ve dayanışma gösterilerine izin vermeyecektir."
ifadesi kullanıldı.

Esir takasının başlamasından bu yana İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskınlar düzenliyor. Filistinli esirlerin serbest bırakılmasından dolayı sevinç gösterisi yapılmaması konusunda tehditlerde bulunuyor.

#Filistin
#Ateşkes
#Hamas
#İsrail

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