Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk'e ilişkin temaslar sürüyor

"Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın akıbeti konusunda ilgili makamlarla temaslarımız devam etmektedir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızın aileleri düzenli biçimde bilgilendirilmektedir"