Bakan Fidan: Sizin ortaya koyduğunuz çalışmalar bizim başarımızın anahtarı

“Sizin yaptığınız çalışmalar ile bizim ortaya koyduğumuz küresel bağlantı büyük bir bağlantı. Sizin yaptığınız çalışmalar ile AK Parti iktidara geliyor, Cumhurbaşkanımız siyasi iradeyi kullanıyor, hem bölgesel hem de küresel ölçekte gerekli iradeyi gösteriyor. Dolayısıyla her şey sizde başlıyor. Sizin ortaya koyduğunuz çalışmalar, sizin fedakarlığınız, dayanışmamız bizim başarımızın anahtarı. Bundan sonra da bu kongrede ortaya çıkacak sonuçlar hayırlara vesile olacak, yapılan çalışmalar ile daha adaletli dünya için elimizden gelen her şeyi yapacağız”