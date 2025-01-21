Bakan Fidan'dan ateşkes mesajı: Bölgesel istikrarın devamı için önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki ateşkes sonrası yeni bir çatışmanın çıkmamasını dileyerek, "Ateşkesin devam etmesi önemli. Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için önemli hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile Dışişleri Bakanlığındaki Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
"İnşallah yeni bir çatışma çıkmaz." diyen Fidan, kendilerinin bundan sonraki diplomatik enerjilerini hem insani yardımların hem yeniden inşa ve imar faaliyetlerinin koordinasyonuna yoğunlaştıracaklarını söyledi.
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile Dışişleri Bakanlığındaki Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Bakan Stenergard, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralananlar için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara'da bulunmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Stenergard, "Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Sayın Bakan Fidan'a özellikle de bizleri sıcak bir şekilde karşıladıkları için teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum." dedi.
Stenergard, yapılan toplantının yeni oluşturulan iki taraflı Güvenlik Mekanizmasının ilki olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Bu çerçevede ortak ilgi alanlarımız, Sayın Başbakan Kristersson (İsveç Başbakanı Ulf Kristersson) ve Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan tarafından 2023'ün ortalarında oluşturulan güvenlik mekanizması çerçevesinde diyaloglar üzerine oluşturuldu. Bu bağlamda hem Türkiye hem de İsveç'in milli güvenlikle ilgili endişeleri, terörle mücadele ve örgütlü suçlarla mücadele gibi konuların ele alınmasını hedefleyen bir mekanizma. Bugün aynı zamanda mevcut uluslararası çatışmaları ve ortak güvenliğimizi tehdit eden konuları ele alma fırsatı bulduk."
"Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ olarak ifade edilen örgütlere hiçbir şekilde destek vermeyeceğimizi ifade ettik"
Stenergard, ülkesinin terörle mücadelesinin öncelikli bir konu olduğunu ve bu konuyu Türkiye ile birlikte ele alacaklarını vurgulayarak, "Uluslararası terör, iki ülkemiz de dahil olmak üzere bütün dünyayı tehdit ediyor. Bu nedenle müttefikler olarak terörle mücadele konusunda, her türlü mücadele konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Stenergard, ülkesinin en önemli dış politika konusunun Rusya-Ukrayna Savaşı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Gazze'deki insani durum felaketin ötesine geçti"
Stenergard, görüşmelerde Orta Doğu konusunun da ele alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Stenergard, Gazze'deki insani durumun özellikle kadınlar ve çocuklar açısından "felaketin ötesine geçtiğini" belirterek, şunları söyledi:
"Eşit derecede karşılıklı siyasi önceliklerimize önem veriyoruz"
Stenergard, Türkiye ve İsveç ilişkilerinde yeni bir aşamaya başlandığını ifade ederek, "Eşit derecede karşılıklı siyasi önceliklerimize önem veriyoruz ve bence hem Türkiye'ye hem İsveç'e faydalı olacak şekilde daha geniş anlamda bölgeye faydalı olacak birçok şey elde edebileceğimize inanıyorum." dedi.
Bakan Stenergard, iki ülkenin kuruluşları arasındaki işbirliğinin 2022 NATO Madrid Zirvesi ve 2023 NATO Vilnius Zirvesi sonrası sıkılaştığına işaret ederek, "Güvenlik Mekanizması Platformu çerçevesiyle bu işbirliğini daha da derinleştireceğiz." diye konuştu.
Bu çerçevede bilgi ve belge paylaşımının da artacağını vurgulayan Stenergard, şunları kaydetti:
"Her iki ülkede irtibat görevlileri konuşlandırıldı. Halihazırda karşılıklı kurumlarımız daha sıkı bir işbirliği içinde çalışmaya başladılar bile. İlgili kurumlardan temsilciler de vardı düzenlediğimiz toplantıda bugün. Görüşmelerimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde nasıl daha yakın bir işbirliği kurabileceğimizi konuştuk."