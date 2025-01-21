Bakan Fidan'dan ateşkes mesajı: Bölgesel istikrarın devamı için önemli

"Esed rejiminin düşmesi, tarihi bir fırsattır, Suriye yönetimi ve Suriye halkının geleceğini yönlendirmesi açısından. Akabe Deklarasyonu, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin de desteklediği, bundan sonra takip edilecek çok önemli bir yol haritası ortaya konuluyor. Suriye için kapsayıcı ve adil bir siyasi sürecin olması kritik öneme sahiptir. Özellikle de kadınların ve azınlıkların da mutlaka bu geçiş dönemine dahil edilmesi gerekir. AB'nin bir parçası olarak İsveç de Türkiye ve diğer ortaklarla birlikte bu konuya destek vermeye hazırdır. (İsveç) Aynı zamanda Suriye'ye 25 milyon avroya varan, 2024'te destek veren önemli bir destekçidir. Aynı zamanda Suriyelilere ve mülteci topluluklara, komşu ülkelere de, Türkiye'de dahil olmak üzere destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye de gerçekten Esed rejiminin zalimliğinden kaçan birçok kişiye ev sahipliği yaptı."