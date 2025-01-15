Bakan Fidan ve Şeybani'den ortak basın toplantısı: Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ; Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la gerçekleştirilen 3+3 formatındaki toplantının ardından Fidan ve Şeybani, ortak basın açıklamasında bulundu.

"Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız"

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir sayfa açıldığını belirten Fidan, bu fırsatın, Suriye'deki yeni yönetim ve uluslararası toplum tarafından doğru kullanılması gerektiğini ifade etti.

Hakan Fidan, bu kapsamda Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, " Suriye'deki tüm dini, etnik ve mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir. Yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket etmesi memnuniyet vericidir. Türkiye olarak, Ulusal Diyalog Konferansı'nın, Suriye'deki tüm bileşenlerinin iradesini yansıtmasına yönelik çabalarını destekliyoruz. " diye konuştu.

Bu tarihi dönüm noktasında uluslararası topluma düşen görevin Suriye'ye her türlü desteğin sağlanması olduğuna işaret eden Fidan, "Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'yi bir rekabet alanı değil, bir işbirliği alanı olarak görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta açılacak

Fidan, 12 yıllık aranın ardından geçen ay Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin açıldığını hatırlatarak, " Halep Başkonsolosluğumuz da inşallah 20 Ocak günü faaliyete geçecek. İnşallah Türk Hava Yolları uçuşlarına da yakında başlanacağını göreceğiz. " ifadesini kullandı.

Esed rejiminin Suriye'de senelerce terör örgütlerine ev sahipliği yaptığını ve terör ihraç ettiğini kaydeden Fidan, "Yeni Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok." sözlerini sarf etti.

Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin terörle mücadele konusundaki azminden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu yönde uygulamaya geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele alanında üçüncü ülkelerle işbirliği konusunda önemli bir tecrübesi olduğuna dikkati çeken Fidan, Suriye'deki yeni yönetimle de benzer bir işbirliğini test etmek istediklerinin altını çizdi.

"Türkiye, DEAŞ ile mücadelede operasyonel desteğe hazır"

İstihbarat paylaşımından askeri kabiliyet geliştirmeye, bu alandaki imkanları kullanmaya hazır olduklarını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde DEAŞ ile mücadele konusunda da operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ve komşu ülkelere ifade ettik. Nitekim bu konuda geçtiğimiz günlerde bazı adımlarımız da oldu. Her zaman söylediğimiz gibi DEAŞ kamplarının ve cezaevlerinin yönetimi konusunda, yeni yönetime gereken yardımı yapmaya da hazırız."

Bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını vurgulayan Fidan, "Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceğiz." dedi.

"Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı"

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise konuşmasında, Suriye ve Türkiye'nin yeni bir tarih yazdığını söyledi.

Türkiye ve halkına, ülkesiyle "Suriye'deki devrimden" bu yana birlikte oldukları için teşekkürlerini sunan Şeybani, " Suriye ve Türkiye kardeşlik üzerine yeni bir tarih yazdı. " dedi.

Şeybani, bunun kardeşlik üzerine kurulu bir tarih olduğunu kaydederek, bölgedeki istikrarın ve güvenliğin sağlanması için bu kardeşliğin kurulduğuna değindi.

Yeni yönetimin Suriye halkının yaralarını sarmak istediğini belirten Şeybani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekti.

Şeybani, " Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz. " ifadesini kullanarak bunun, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini kazanabilmesindeki önemini vurguladı.

Türkiye ile Suriye ilişkilerinin çok yakın bir gelecekte "yeni ufuklara doğru" çeşitli alanlarda ivme kazanacağını söyleyen Şeybani, " Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır. " diye konuştu.

Şeybani, ayrıca Türkiye'nin yeni yönetime gösterdiği inanç nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.

Soru-Cevap

İsrail ile Hamas arasında mutabakat arasında anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Bu mutabakatın kalıcı olması için ne gerekiyor?

Dışişleri Bakanı Fidan:

Türkiye olarak ateşkes sürecine olabildiğince destek verdik.

Oradaki soykırımın, zulmün bir an önce durması gerekiyor.

Katliamın durması gerekiyor.

Birçok uluslararası aktörün esas itibariyle yaptığı diplomatik faaliyetin gerçekte İsrail'in operasyonlarına zaman kazandırmak olduğunu bütün uluslararası toplum gördü.

İsrail, kendi güvenliği için herkesin güvenliğini tehdit ediyor. Suriyeli meslektaşım da burada. İsrail, onların da topraklarının bir kısmını işgal etti.

Filistin için tek çözüm, iki devletli çözümdür. İnşallah buna gidecek ateşkes, önümüzdeki dakikalarda resmen ilan edilir.







