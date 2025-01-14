Bakan Şeybani'den Türkçe paylaşım: Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye'ye geliyoruz

Türkçe paylaşım yaparak Türkiye’yi ziyaret edeceklerini duyuran Suriyeli Bakan Şeybani, “Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.