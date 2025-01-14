Bakan Şeybani'den Türkçe paylaşım: Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye'ye geliyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Türkiye’ye gerçekleştirecekleri resmi ziyareti Türkçe paylaşım yaparak duyurdu. Türkiye’nin Suriye halkını hiç bırakmadığını söyledi.
Türkçe paylaşım yaparak Türkiye’yi ziyaret edeceklerini duyuran Suriyeli Bakan Şeybani, “Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de eğitim aldı
Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldı. Yüksek lisansını tamamlayan Şeybani'nin doktora eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sürdürdüğü biliniyor. Şeybani, 2022 yılında tamamladığı yüksek lisans tezinde "Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi" konusunu ele almıştı.