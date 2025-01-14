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Şam'dan ilk ziyaret Ankara’ya

Şam'dan ilk ziyaret Ankara’ya

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:0614/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Suriye'den ilk resmi ziyareti Ankara'ya gerçekleştirecek heyette Ahmed Şara'nın olup olmayacağı bilinmiyor
Yeni Suriye'den ilk resmi ziyareti Ankara'ya gerçekleştirecek heyette Ahmed Şara'nın olup olmayacağı bilinmiyor

Yeni Suriye'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara’ya resmi ziyarette bulunacak. Heyette yeni dönemin lideri Ahmed Şara'nın olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.


Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.


Ahmed Şara da gelecek mi?


Heyette yeni dönemin lideri
Ahmed Şara
'nın olup olmayacağı ise netlik kazanmadı.


Kritik önemde görüşmeler yapılacak


Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerin, Suriye’deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına kritik bir adım olduğu belirtiliyor.




#Şam
#Suriye
#Ankara

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