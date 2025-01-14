Yeni Suriye'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara’ya resmi ziyarette bulunacak. Heyette yeni dönemin lideri Ahmed Şara'nın olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Ahmed Şara da gelecek mi?
Kritik önemde görüşmeler yapılacak
Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerin, Suriye’deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına kritik bir adım olduğu belirtiliyor.