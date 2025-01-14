Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı, yarın Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.





Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.





Ahmed Şara da gelecek mi?





Heyette yeni dönemin lideri Ahmed Şara 'nın olup olmayacağı ise netlik kazanmadı.









Kritik önemde görüşmeler yapılacak





Ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerin, Suriye’deki yeni yönetimle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına kritik bir adım olduğu belirtiliyor.











