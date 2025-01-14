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Şara'dan 'Suriye'yi birlikte inşa edelim' çağrısı: İntikamcı akılla devlet inşa edilemez

Şara'dan 'Suriye'yi birlikte inşa edelim' çağrısı: İntikamcı akılla devlet inşa edilemez

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ahmed Şara
Ahmed Şara

Suriye'deki yönetimin lideri Ahmet Şara, "İntikamcı akılla, devrim aklıyla, devlet inşa edilemez" diyerek, birlik mesajı verdi. Ahmed Şara, verdiği özel röportajda, yeni Suriye'de savaş suçlularına af olmayacağını ama kanunun ve hukukun olacağını vurguladı.

Suriye'de 61 yıllık Baas Partisi yönetimi ve 54 yıllık Esed ailesi diktatörlüğünün yıkılmasından sonra başkent Şam'da devlet başkanlığı yetkilerini kullanan Ahmed Şara, verdiği özel röportajda, bundan sonra atılacak adımlarla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Suriye'nin uzun süreli bir mücadele ve yoksunluğun içinden geçtiğini belirten Şara, "En fazla üzüldüğüm şeylerden Suriyelilerin yalnızca pasaport almak için büyük sıkıntılar çekmesiydi. Bir insanın gücü devletinin gücüyle ölçülür. Suriye bir yokluğun içinde olduğu için her yerde Suriyelilere yok muamelesi yapılıyordu. Şimdi ise artık Suriyelilerden 'Şam şunu söyledi bunu söyledi' diye bahsediliyor. Burası (Şam) medeniyetin şehri ve biz artık bu ismi aldık" dedi.

ASIL OLANI KONUŞALIM

Röportajda, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilan edilen genel affın eleştirildiğini ve rejimin katliamlarına karışanlardan bile hesap sorulmadığı yönünde suçlamalar olduğuna da değinen Şara, "İntikamcı akılla, devrim aklıyla devlet inşa edilemez. Askeri grupları yönettiğimiz gibi tüm Suriye'yi yönetemeyiz. 14 milyon Suriyeli vatanına dönecek. Detay konuları değil asıl olan devletin inşasını bir başkanın, parlamentonun ve hükümetin olmasını ön plana koymalıyız. Bırakın insanlar gelsin ve kendi ülkelerini inşa etsin. Suriye pasaportunu masaya koyduğunda değer görsün. Biz zaten savaş suçlularını affedeceğimizi söylemiyoruz, o suçlular da zaten bu af iklimini reddedip kaçıyorlar. Ama kanun olmalı ve yargı olmalı. Herkesin herkesten hesap sorduğu bir ortam doğru bir ortam değil" ifadelerini kullandı.



#Ahmed Şara
#Suriye
#Politika

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