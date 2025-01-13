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Suriye lideri Ahmed Şara: 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek!

Suriye lideri Ahmed Şara: 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek!

04:0013/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ahmed Şara.
Ahmed Şara.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, rejimin devrilmesiyle ülkeye dönüşlerin hızlanacağına işaret ederek, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak" dedi.

Youtube platformunda içerik üreticisi olan Joe HaTTab'a konuşan Suriye lideri Ahmed Şara, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle zorla yerlerinden edilen ve ülke dışına çıkmak zorunda bırakılan Suriyelilerin topraklarına dönmeye başladığını söyledi. Rejimin devrilmesiyle sonuçlanan süreç boyunca kontrolünü sağladıkları bölgelerde yaşayanların yerinden edilmediğini, bilakis buralara yaşamak için daha çok insanın geldiğini vurgulayan Şara, şimdiyse toplumun her kesiminden insanın birlikte sorunsuz şekilde yaşamayı sürdürdüğünü belirtti. "Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz" diyen Şara, "Artık Suriyelinin her yerde başı dik. Tarihin akışında değişiklik yaptık" ifadesini kullandı. Öte yandan Şara, 9 Ocak'ta Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn ile telefonda görüştü. Görüşmede Lübnan ve Suriye arasında Esed rejiminde yaşanan sorunların tamamının çözümü için diyaloğun sürmesi konusunda hemfikir kalındığı bildirildi.



#Suriye
#Ahmed Şara
#Göçmen

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