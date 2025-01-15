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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye heyetini kabul etti: Terör örgütlerine yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye heyetini kabul etti: Terör örgütlerine yer yok

17:2815/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye, Suriye​'nin refah​ ve huzur ve barışı için yeni Suriye yönetimi ile yakın işbirliğini sürdürüyor.
Türkiye, Suriye​'nin refah​ ve huzur ve barışı için yeni Suriye yönetimi ile yakın işbirliğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan, Esed rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye’nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını söyledi. Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yer bulamayacağının da altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

"Acil ihtiyaçlar ve yeniden imar çalışmalarına destek olacağız"

Erdoğan, Esed rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye’nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını söyledi.

"Terör örgütlerine yer yok"

Erdoğan, terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yer bulamayacağının da altını çizdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kabulde, Suriye’deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye’nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi."


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Suriye

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