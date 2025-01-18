Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de: Gazze'de ateşkesin takipçisi olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Bakan Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:





"Ateşkesin takipçisi olacağız"

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Adil ve kalıcı barışa yönelik girişimleri destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı haline getirilmesinin, Gazze'ye yardımların iletilmesinin takipçisi olacağız. 15 aydır devam eden katliamın ve yıkımın durması bizim için fevkalade önemli. Sivillerin, çocukların, gazetecilerin ayrım gözetmeksizin katledilmesi, ne kadar insani değer varsa hepsinin yerle bir olmasına sebep oldu. Umuyoruz ki bundan sonra ateşkes devam eder. İnsani yardımların Gazze'nin her tarafında ulaştırılmasına izin verilir. 2 milyon insanın uygun koşullara dönmesi önemli. İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur. İki devletli çözümü hızla hayata geçirip, normalleşmeyi sağlarız. Bazılarının istemediği iki devletli çözüm gerçekleşmediği müddetçe hem İsrail için hem de Filistin için güvenliğin tahsis edilemeyeceği açık.





"Azerbaycan'ın yanında durduk"

Azerbaycan'a gelmek benim için bir mutluluk kaynağı. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Zor zamanlarda Türkiye Azerbaycan'ın, Azerbaycan'da Türkiye'nin yanında durdu. Bundan sonra da yolumuza kardeş olarak devam edeceğiz. En zor yolları ancak kardeşlerinizle beraber yürüyebilirsiniz. Karabağ Savaşı sırasında bu bağlamda Azerbaycan'ın yanında durduk. Tüm gücümüzle hep birbirimizin yanında durduk. Ortaklığımız zamandan bağımsızdır, kader birliğidir. Bundan sonra da kader birliği yapmaya devam edeceğiz.





"Ulaştırma alanında ortak duruş önemli"

Enerji ve ulaştırma alanındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz önem arz ediyor. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesini düşünüyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının 1 milyon tondan 15 milyon tona çıkarılması ve Bakü Deniz Limanı'nın kapasitesinin arttırılması Orta Koridor'un potansiyelini artırıyor. Kars-Nahçıvan demiryolu projesini en kısa zamanda haya geçirmek istiyoruz.





"Güney Kafkasya'da barış herkesin yararınadır"

Bugünkü görüşmede uluslararası gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma önemli bir adımdır. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış herkesin yararınadır.





"Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır"