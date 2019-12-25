İsrail komandoları Güney Kıbrıs’ta

İsrail özel kuvvetler askerlerinin ve hava kuvvetlerinin Güney Kıbrıs’ta son 3 yılda dört kez tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Times of Israel’in haberinde İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında imzalanan askeri işbirliği çerçevesinde gerçekleşen tatbikatlarda, İsrail özel kuvvetlerinin Rum ordusuna da eğitim verdiği belirtildi. Eğitimler çerçevesinde Güney Kıbrıs ordusunun İsrail’de meskun mahalde çatışma eğitimi aldığı ortaya çıktı. İsrail özel kuvvetlerinin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği son tatbikat, Türkiye ve Libya arasında Kasım ayı sonunda imzalanan Deniz Yetki alanlarını belirleyen anlaşmadan hemen sonra gerçekleşti. Tatbikattan fotoğrafların İsrail ordusu tarafından paylaşılması dikkat çekti. Bir başka İsrail haber kanalı İ24 News’te tatbikata ilişkin yayınlanan videoda ise İsrail ve Rum tarafları arasındaki askeri işbirliği “Türkiye ile yaşanan gerilim 1974’ten beri hiç bu kadar yüksek olmamıştı” yorumuyla değerlendirildi.

İsrail ordusu Rum askerleri de eğitiyor

TAHT OYUNLARI

Aralık ayının ilk haftasında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın dağlık coğrafyasının Lübnan’a benzerliği nedeniyle yapıldığı belirtilse de gerçeğin bunun ötesinde olduğu değerlendirilmekte. Aralık ayında “Taht Oyunları” adı verilen tatbikata İsrail komando bölüklerinin yanı sıra birkaç hava kuvvetleri müfrezesinin de katıldığı belirtildi.

ÖZEL SEÇİLMİŞ BİRLİK

Türkiye karşıtı tatbikatta, İsrail tarafından 2015 yılında birçok farklı özel kuvvetler biriminden kurulan bir komando tugayından askerlerin görev aldığı da haberde belirtildi. Tatbikatın, gece baskını, hava desteği, arama-kurtarma gibi çeşitli senaryo ve görevler yelpazesinde yapıldığı, İsrailli subaylar tarafından açıkladı.

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RUM ASKERLERİNE EĞİTİM

Öte yandan İsrail merkezli İ24 NEWS’te Aralık ayındaki “Taht Oyunları” adlı tatbikata ilişkin görüntülerde İsrailli askerlerin, Güney Kıbrıs’ta Rumlara askeri eğitim verdiği de görüldü. Görüntülerde muhabire konuşan Rum askerler, İsrail özel kuvvetlerinden eğitim aldıklarını doğruluyor. Bir Rum askerin “Biz İsraillilerle aynı silahı taşıyoruz ve taktikleri onlardan öğreniyoruz” sözlerini kullandığı da görülüyor.

Videoda İsrail’in özel hava indirme bölüğü Unit 669’un da tatbikata katıldığı belirtilmekte. Videonun sonunda “Türkiye ile yaşanan gerilim 1974’ten beri hiç bu kadar yüksek olmamıştı” sözlerinin kullanılması, hedefin Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığı olduğunu gösterdi.