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Dünya

İsrail'den Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı: Ölen ve yaralananlar var

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de bulunan Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenlediğini, "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığını" açıkladı. Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı. İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

23:11 . 19/10/2023 Perşembe
AA
Saint Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi

Saint Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi

İsrail, Gazze Şeridi’ni hedef gözetmeden vurmaya devam ediyor.

Terör devleti İsrail bu kez de Gazze Şeridi’nde bulunan Rum kilisesini hedef aldı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu.



Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı.


Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Korunmak için kiliseye ve binalara sığındılar

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.


Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.


İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.



#İsrail
#Gazze
#Rum Ortodoks Kilisesi
#Saldırı
1 saat önce
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