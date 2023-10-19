İsrail'den Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı: Ölen ve yaralananlar var

Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramı her geçen saat daha da derinleşiyor. Ne elektrik ne de suya erişimi olan Gazze halkının tek çaresi bölgeye gönderilen insani yardımlara bağlanmış durumdayken İsrail cephesinden skandal bir açıklama geldi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek" dedi.