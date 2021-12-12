Dünya İsveçli Bakan PKKlı heyeti ağırladı tam destek sözü verdi 376 milyon dolar destek verecekler
AVRUPA

İsveçli Bakan PKK’lı heyeti ağırladı tam destek sözü verdi: 376 milyon dolar destek verecekler

Dışişleri Bakanı Linde ve beraberindekiler, YPG'li isimlerle görüştü. Linde, "İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" dedi. Örgüte maddi yardımın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

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Haber Merkezi Diğer
İsveçli Bakan PKK’lı heyeti ağırladı tam destek sözü verdi: 376 milyon dolar destek verecekler
İsveçli heyet YPG'yi ağırladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin, eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile geçtiğimiz ay görüşmesinin ardından örgütle yeni bir temas gerçekleştirildi. YPG'ye ziyaret, bu kez İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin öncülüğünde yapıldı.

  • Linde ve beraberindekiler, sözde "Suriye Demokratik Meclisi" Eşbaşkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi. Görüşmenin, ABD'nin zırhlı araçlarla donatılan ve askeri eğitim verilen YPG'ye yardımları sürdürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti.

2023 YARDIMI 376 MİLYON DOLAR

İsveç'in, çocukları kaçıran terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

İsveçli Bakan, Twitter adresinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda, ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğü şeklinde ifadelere imza attı.

"AKTİF PARTNER OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ann Linde, "Kuzeydoğu Suriye’deki durum hakkında İlham Ahmed ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor." diye yazdı.

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