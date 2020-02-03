Dünya Kaşıkçı dosyasını gönderin
ORTADOĞU

Kaşıkçı dosyasını gönderin

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verdiğini öne süren Suudi Arabistan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgi talebine hala cevap vermedi. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı devreye girerek Riyad’daki muhataplarından dosyayı istedi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Cemal Kaşıkçı
Cemal Kaşıkçı

Suudi Arabistan asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suud konsolosluğunda katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı’nın katledilmesiyle ilgili Suudi Arabistan’daki yapılan yargılamaya ilişkin bilgileri, Adalet Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla istedi. Soruşturmayla ilgili adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Suud makamlarının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu talebine halen cevap vermediği öğrenildi.

Cemal Kaşıkçı'nın son görülme anı

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Muhammed Bin Selman

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen 11 sanığın yargılandığı davada 5 kişiye idam cezası, 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verildi. Riyad Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan kararda idam cezasına çarptırılan kişilerin isimleri belirtilmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın henüz Suudi Arabistan’da açılan soruşturma aşamasında istediği, soruşturmaya ilişkin bilgi talebine halen cevap gelmezken, Dışişleri Bakanlığı tarafından yeni bir hamle yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da sona eren yargılamada hangi sanıkların ceza alıp almadığına ilişkin resmi yazı ile Suudi Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi talep etti.

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