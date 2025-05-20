Katillerin sevinci: Gazze'yi yok ediyoruz dünya bizi durduramıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün kabine toplantısında alınan Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin verme kararının ardından Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı. İsrail ordusu, günlerdir başta Han Yunus ve Cibaliye olmak üzere Gazze’nin çeşitli noktalarına yoğun bombardımanlarını da sürdürüyor. Dün, Han Yunus’u adeta yakıp yıkan İsrail kuvvetleri, Han Yunus’un yanı sıra Deyr el-Belah’taki yedi bölge ve mahalle sakinlerini, saldırıya hazırlık olarak derhal zorunlu tahliye konusunda uyardı. 78 gündür tam kuşatma altında tuttuğu insanlara sınırlı miktarda yardım ulaşmasına izin veren işgalci güç, katliamlarını da hız kesmeden sürdürüyor.





BİTKİSEL HAYATTA TUTACAK

Sosyal medya hesabı aracılığıyla yayınladığı videoda, Gazze’ye insani yardım girişine izin vereceklerini bildiren Netanyahu, insani yardım girişinin engellenmesi kararıyla büyük bir felakete neden olduklarını itiraf etti. Netanyahu, bu noktada hiçbir şekilde destek göremeyeceklerini vurgulayarak, "Açlıktan öldürme durumuna gelmemeliyiz" ifadesini kullandı. Netanyahu’nun bahsettiği insani yardımların 9 TIR’lık gıda yardımıyla sınırlı kalacağı bildirildi. Gazze’yi 79 gündür tam kuşatma altında tutarak 2,3 milyonu aşan nüfusunu açlığa mahkum eden İsrail, bu yardımlarla bombardımanda ölmeyen Gazzelileri bitkisel hayatta tutarken aynı zamanda dikkatleri işgalden çekecek.





“HER ŞEYİ YOK EDİYORUZ DÜNYA İZLİYOR”

Buna karşılık, Gazze’nin açlığa mahkum edilmemesi halinde sık sık hükümeti yıkmakla tehdit eden iktidardaki koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortağı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgale karşılık küçük çaplı yardımı sorun etmedi. Yardımlara izin verilmesinden dolayı istifayı düşünmediğini belirten Smotrich, artık ordunun farklı bir yöntem benimsediğini kaydederek, "İşgal ediyoruz, temizliyoruz ve orada kalacağız” dedi. Açıklamasında, ordunun Gazze’yi tamamen işgal edeceğine dikkati çeken aşırı sağcı bakan, "Kalan her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor." dedi. Smotrich ayrıca, İsrail’in asıl amacının insani yardım adı altında Filistinlileri önce güneye toplayıp ardından üçüncü bir ülkeye tehcir etmek olduğunu da sözlerine ekledi.





HAN YUNUS'U DA BOŞALTIYOR

Öte yandan, Gazze’yi işgale hazırlanan terör devleti İsrail, ağır bombardımanlar ve tahliye emirleriyle Gazze’nin bazı bölgelerini insansızlaştırıyor. Dün sabah saatlerinden itibaren 160 noktaya yoğun bombardımanlar düzenleyen işgal ordusu, 46 Filistinliyi daha öldürdü. İsrail ordusu tarafından dün yayınlanan bildiride, bombardımanların yoğunlaştığı Gazze’nin güneyindeki Han Yunus ve Deyr el-Belah’ta 7 bölge ve mahalle için yeni bir tahliye emri verildi. Bildiride, "El-Karara bölgesi (Han Yunus), es-Salka Belediyesi (Deyr el-Belah), Deyr el-Balah'ın güneyi ve el-Caferavi, Es-Suvar ve Ebu Hadab (Deyr el-Balah) ve es-Satar'da (Han Yunus) yaşayan Gazze sakinlerine… Bu saldırıdan önce son bir uyarıdır" ifadeleri yer aldı. Sivillerin daha önce defalarca çadırların hedef alındığı Han Yunus’un batı kısmındaki sahil bölgesi Mevasi’ye gitmesinin talep edildiği bildiride, "Roket atılan her bölgeye büyük bir şiddetle saldıracağız” cümlelerine yer verildi.





GÖSTERMELİK YARDIM İTİRAFI

Öte yandan sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada, İsrail’in bir taraftan işgal ve tehciri sürdürürken diğer yandan insani yardımların geçişine izin vermesine açıklama getiren Netanyahu, ABD’nin işgali desteklediğini iddia etti. Netanyahu, "Kırmızı çizgiye, kontrolün kaybedilmesine yaklaşıyoruz ve o zaman her şey dağılacak. Dostlarımız, İsrail'in tutkulu destekçileri olan senatörler bana geldiler ve zafere ulaşmamız için her türlü yardımı sağlayacaklarını söylediler. 'Silahlar, Hamas'ın ortadan kaldırılması için destek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde koruma... Katlanamayacağımız tek bir şey var, kitlesel açlık görüntüleri. Sizi bu şekilde destekleyemeyiz’ dediler” şeklinde konuştu.



