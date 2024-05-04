Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Kolombiya soykırımın tarafında olamaz

Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Kolombiya, soykırımın tarafında olamaz. Barbarlığın durdurulması için uluslararası hukuk muhafaza altına alınmalıdır. Bugün, diplomasi, ekonomi ve askeri gücün ifadesidir. Diplomasi ise halkın ortak aklı olmalı ve hedefi, tüm çeşitliliğiyle insanlığın barışına kendini adamalıdır."