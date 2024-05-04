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Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Kolombiya soykırımın tarafında olamaz

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesildiğine işaret ederek, "Kolombiya, soykırımın tarafında olamaz" ifadesini kullandı.

10:50 - 4/05/2024 Cumartesi
AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Kolombiya, soykırımın tarafında olamaz" dedi.


Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:


"Kolombiya, soykırımın tarafında olamaz. Barbarlığın durdurulması için uluslararası hukuk muhafaza altına alınmalıdır. Bugün, diplomasi, ekonomi ve askeri gücün ifadesidir. Diplomasi ise halkın ortak aklı olmalı ve hedefi, tüm çeşitliliğiyle insanlığın barışına kendini adamalıdır."


Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek bugün İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.


Petro, diplomatik ilişkilerin kesileceğini açıklamıştı


Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini bildirmişti.


İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" demişti.

#Gustavo Petro
#İsrail
#Kolombiya
#Soykırım
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