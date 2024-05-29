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Dünya

Kolombiya'dan BM'ye 'Gazze için barış gücü' çağrısı: Asker göndermeye hazırız

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler'e (BM) "Gazze'ye barış gücü" gönderme çağrısında bulundu. Gazze Şeridi'nde başka bir alternatifin olmadığını savunan Petro, "Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır." dedi. Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.

20:29 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
Gustavo Petro
Gustavo Petro

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İsrail, Refah'ta katliam yaptı"

İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'i kınayan haberleri kişisel hesabından alıntılayan Petro, Filistin'e destek paylaşımlarında bulunuyor.

Petro, 28 Mayıs'taki paylaşımında ise İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmaya devam ettiğini belirtmişti.

Kolombiya, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesti

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.



#Gazze
#BM Barış Gücü
#Kolombiya Cumhurbaşkanı
#Gustavo Petro
#İsrail
#Refah
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