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Dünya

Kübalı doktorlar depremler sonrasında binlerce kilometre uzaktan yardıma koştu

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Küba'dan Kahramanmaraş'a gelen doktorlar, afetzedelere sağlık hizmeti veriyor. Sağlık ocağında gönüllü olarak görev alan sağlıkçılardan oluşan ekibin sorumlusu Juan Carlos Dupuy Nunez, ''Türk milletine destek vermek amacıyla geldik. Böyle zor bir durumda yardımcı olabilmek gurur verici'' şeklinde konuştu.

11:55 . 26/02/2023 Pazar
AA
Kübalı doktorlar Kahramanmaraş'ta görevlendirildi

Kübalı doktorlar Kahramanmaraş'ta görevlendirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra afetzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara bir destek de Kübalı doktorlardan geldi.

12 Şubat'ta Kahramanmaraş'a gelen 32 kişilik sağlık ekibi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Yörük Selim Polikliniği ile Elbistan'ın Büyük Yapalak Mahallesi'ndeki sağlık ocağında görevlendirildi.

Kübalı doktorlar, tercüman aracılığıyla muayene ettikleri hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca görev yapıyor.


"Türk milletine destek vermek için geldik"


Depremde büyük hasar gören Elbistan'a 20 kilometre uzaklıktaki sağlık ocağında gönüllü olarak görev alan sağlıkçılardan oluşan ekibin sorumlusu Juan Carlos Dupuy Nunez, depremzedelere destek olmak istediklerini belirtti.

Bir çevirmen eşliğinde çalışmak üzere sağlık ekibini bölgede görevlendirdiklerini ifade eden Nunez, "Türk milletine destek vermek için geldik. Burada Küba'daki sağlık çalışanlarının yardımsever, hümanist ve dayanışmacı tarafını gösteriyoruz. Böyle zor bir durumda yardımcı olabilmek gurur verici." dedi.


"Bizi okyanuslar, kıtalar ayırsa da aramızda birçok bağ var"


Kübalı hekim Alexander Bera da depremden etkilenen vatandaşlara sağlık hizmeti vermek için gönüllü olarak kente geldiklerini belirtti.

Bölge halkıyla aralarında çok farklı bir bağ oluştuğunu anlatan Bera, "Her ne kadar bizi okyanuslar, kıtalar ayırsa da aramızda birçok bağ var. Biz bunu gönülden hissediyoruz. Burada bulunduğumuz süre boyunca kendimizi kardeşlerimizin arasındaymışız gibi hissettik. Bir aile gibi hissettik. Özellikle halk bize çok fazla sevgi gösterdi. Gerçekten bizi çok iyi ağırladılar." ifadelerini kullandı.


"Kübalı doktorlar, dünyanın öbür ucundun bize şifa dağıtmaya geldi"


Mahalle sakinlerinden Nergis Kelir ise çocuğunun rahatsızlanması üzerine sağlık ocağına geldiğini, Kübalı hekimleri görünce şaşırdığını söyledi.

Kübalı hekimlerin sunduğu sağlık hizmetinden memnun olduğunu belirten Kelir, "Kübalı doktorlar, dünyanın öbür ucundun bize şifa dağıtmaya geldi. Çok gurur verici bir şey. Allah razı olsun, çok mutlu olduk." diye konuştu.

Ali Kılınç, kendisini muayene eden Kübalı doktorun tercüman aracılığıyla kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunmasından etkilendiğini ve çok duygulandığını belirtti.

Türkiye'nin her afette ihtiyacı olan devletlerin yanında olduğunu dile getiren Kılınç, "Depremden sonra da tüm dünya yanımızdaydı. Allah onlara böyle bir acı göstermesin. Onları burada görmek bizim için büyük bir sevinç." dedi.


94 yıllık Alman Köprüsü ayakta kaldı
94 yıllık Alman Köprüsü ayakta kaldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Alman Köprüsü, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde ayakta kaldı. Sultan 2. Abdulhamid'in Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında Almanlar tarafından 1929 yılında Göksu Nehri üzerinde inşa edilen tarihi Göksu Viyadüğü (Alman Köprüsü), deprem felaketinde ciddi bir zarar görmedi. Yapımına 1927'de başlanan Gölbaşı ilçesindeki Alman Köprüsü, 1929'da tamamlanarak hizmete alındı. Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti. Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki demir madenini Hatay'ın İskenderun ilçesine götürmek için kullanılan köprü, demir yolunda depremin verdiği hasardan dolayı kullanılamıyor.

#Kahramanmaraş
#Kübalı doktorlar
#deprem
#yardım
19 dakika önce
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