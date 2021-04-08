Libya ziyaretinde umduğunu bulamayan Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşmasını tanımıyoruz

Yunanistan yönetimi, Atina Büyükelçisi’yken Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını savunduğu için Yunanistan’dan kovduğu Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile geçtiğimiz günlerde Libya’da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Libya’dan eli boş döndü

Görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya'dan, Türkiye ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasının iptal edilmesi yönünde talepte bulunmuş, olumsuz yanıt almıştı.

“Bizim için yok hükmünde”

Temaslarını Yunanistan'da yayın yapan Star TV kanalına değerlendiren Miçotakis, Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen mutabakatın Yunanistan tarafından tanınmadığını ve yok hükmünde olduğunu söyledi.

DÜNYA Yunan yönetimi büyükelçiyken ülkeden kovduğu Menfi'nin ayağına gitti: Türkiye-Libya anlaşmasını iptal edin