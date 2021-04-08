Dünya Libya ziyaretinde umduğunu bulamayan Miçotakis Türkiye-Libya anlaşmasını tanımıyoruz
AVRUPA

Libya ziyaretinde umduğunu bulamayan Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşmasını tanımıyoruz

Türkiye'nin hamleleri karşısında eli oldukça zayıflayan Yunan yönetimi, büyükelçiyken ülkeden kovduğu Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’nin ayağına giderek Libya-Türkiye anlaşmasının iptal edilmesini istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ziyaret sonrası “Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen mutabakatı tanımıyoruz” açıklamasında bulundu.

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Libya ziyaretinde umduğunu bulamayan Miçotakis: Türkiye-Libya anlaşmasını tanımıyoruz
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan yönetimi, Atina Büyükelçisi’yken Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını savunduğu için Yunanistan’dan kovduğu Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile geçtiğimiz günlerde Libya’da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Libya’dan eli boş döndü

Görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya'dan, Türkiye ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasının iptal edilmesi yönünde talepte bulunmuş, olumsuz yanıt almıştı.

“Bizim için yok hükmünde”

Temaslarını Yunanistan'da yayın yapan Star TV kanalına değerlendiren Miçotakis, Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen mutabakatın Yunanistan tarafından tanınmadığını ve yok hükmünde olduğunu söyledi.

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