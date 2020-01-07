Libya'da kritik saatler: Türkiye'nin desteği hızlanmazsa Trablus düşebilir​​

Hafter güçleri, Mısır, BAE ve Rusya'nın desteğiyle ilerlemeye devam ediyor.

Türkiye ile deniz anlaşmasına imza atan Libya'daki Trablus hükümeti zor günler geçiriyor.

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini içeren tezkerenin TBMM'den geçmesinden hemen sonra darbeci Hafter güçleri, Sirte ve Trablus'u ele geçirmek için saldırılarını şiddetlendirdi.

Yeni Şafak'a bilgi veren saha kaynakları, Hafter güçlerinin dört bir cepheden ilerlemeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin desteği hızlanmazsa Trablus düşebilir" diye konuştu.

‼️Darbeci Hafter güçleri, Trablus hükümetini devirmek için büyük bir saldırıya hazırlanıyor.



👉Türk askerinin Libya'ya gönderilmesi, sahadaki dengeleri değiştirecek. pic.twitter.com/reQrfxl3MT — Yeni Şafak (@yenisafak) 11 Aralık 2019

ŞEHİR MERKEZİNE DOĞRU GELİYORLAR

Hafter güçlerinin saldırılarını Salahaddin, Cozat ve Trablus Dişhekimliği Fakültesi çevresinde yoğunlaştığının altını çizen kaynaklar, "Burası sivillerden oluşan bir bölge. Bakanlar Kurulu binasına 6 kilometre mesafedeler. Yine Abu Salin ekseninde başkentin kalbine 7 kilometre mesafede bulunuyorlar ve petrol tanklarının hemen yanında konuşlanıyorlar" dedi.

Trablus'a yönelik saldırıların savaş uçakları ve insansız hava araçları ile yapıldığını belirten saha kaynakları, "Bu saldırıların arkasında aslında Hafter kuvvetleri yok. Rusya, Mısır ve Sudanlı güçler savaşıyor. Bu birlikler, lazer güdümlü füzeler, savaş helikopterleri ve MIG23 ve Sukhoi savaş uçakları ile destekleniyorlar" ifadelerini kullandı.

TEZKERE SONRASI HAVA DESTEĞİ ARTTI

Türkiye'nin asker göndermesi kararının ardından bölge ülkelerinin Hafter'e olan desteği hava desteği ise her geçen gün artıyor.

Kaynaklar, bölgedeki silahlı drone ve savaş uçağı trafiğinin son günlerde çok fazla arttığına dikkat çekiyor.

BAE DRONELARI KATLİAM YAPTI

Hafter güçleri, geçtiğimiz gün Trablus Harp Akademisine hava saldırısı düzenledi. 25 yaşından küçük olan 30 askeri öğrenci hayatını kaybetti. Hafter güçlerinin mülteci barınma merkezine yönelik saldırısından sonra en büyük katliamı oldu. Türkiye bu katliama, "Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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