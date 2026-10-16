Pakistan'da okul çatısı çöktü

Pakistan'ın Peşaver kentinde özel okulun çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32'si öğrenci 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Dawn gazetesinin haberine göre, Peşaver kentinin Afridi Abad bölgesindeki özel okulun çatısı, öğrencilerin dersliklerde bulunduğu sırada çöktü. Yerel yetkililer, hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların 14 yaş ve altında olduğunu belirtirken, yaralılara müdahale için acil durum ilan edilen hastanede başından yara alan 3 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü aktardı. Yetkililer ayrıca, enkaz altında kalan öğrencilerin kurtarılması için başlatılan çalışmaların tamamlandığını belirterek, bölgede başka yaralı bulunmadığını söyledi.

Zerdari ve Şerif'ten taziye mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Zerdari, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Zerdari, ilgili makamlara yaralılara en üst düzeyde tıbbi olanaklar sağlamaları ve etkilenen ailelere yardım etmeleri talimatı verdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti. Şerif, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüleceğini belirtti.

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