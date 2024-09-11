Lozan Antlaşması'nı hiçe saydılar: Yunan hükümetinden Türklere yetki gaspı

Çift dilli azınlık anaokulları açılmasına izin verilmemesi:

Yunanistan’da 2007 yılında yapılan mevzuat değişikliği uyarınca, ilkokul öncesi anaokulu da zorunlu hale getirilmiş ve bu değişiklik, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren azınlık okulları için de uygulamaya konulmuştur. Ancak,

soydaşlarımızın Lozan’dan kaynaklanan eğitim hakları çerçevesinde Türkçe de eğitim almalarını sağlayacak çift dilli anaokulu açılması talepleri, Yunan makamlarınca 2011 yılından bu yana cevapsız bırakılmaktadır.

Yunan devletinin Azınlık çocukları için açmış olduğu, sadece Yunanca eğitim veren anaokulları mevcuttur.

Bu okullarda Yunan öğretmenler görev yapmakla birlikte 2018 yılı itibariyle pilot uygulamayla Yunan anaokullarında “tercüman” sistemine geçilmiştir.