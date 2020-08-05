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Dünya İsrailli sağcı parti lideri Feiglinden Lübnandaki felaketle ilgili insanlık dışı açıklama
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Lübnan'daki patlama haberleri: İsrailli sağcı parti lideri Feiglin'den Lübnan'daki felaketle ilgili insanlık dışı açıklama

İsrailli sağcı parti lideri Feiglin'den Lübnan'daki felaketle ilgili insanlık dışı açıklama

İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan patlama ile ilgili insanlık dışı bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi AA
Moshe Feiglin
Moshe Feiglin

İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgililer günü (İbrani takviminde 4-5 Ağustos) onuruna, Beyrut Limanı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Bu cehennemin bize roket olarak düşeceğini biliyor muydun? " ifadelerini kullandı.

Kendisinin patlayıcılar konusunda biraz bilgisi olduğunu belirten Feiglin, şunları kaydetti:

"Tanık olduğum en büyük patlama 2,5 ton TNT patlayıcısının infilakı idi. Dün Beyrut Limanı'nda gördüğümüz ise bundan çok daha fazlasıydı ki küçük bir nükleer bomba gibi yıkıcı etkisi vardı."

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.


İnsanlık dışı açıklama

Patlamanın gerçek bir "şükür günü" olduğunu ileri süren Feiglin, "sevgililer günü onuruna bu harika kutlamayı düzenleyen gerçek kahramanlara" da teşekkür etti.

Feiglin, 2013-2015 yıllarında Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likut Partisi'ni temsil etmişti. Feiglin'in partisi Zehut son seçimde ise barajı geçememişti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre ölü sayısının 113'e yükseldiğini, yaklaşık 4 bin yaralı ve onlarca da kayıp olduğunu bildirmişti.

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