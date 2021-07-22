Madagaskar Devlet Başkanı'na suikast girişimi

Madagascar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya suikast girişiminde bulunuldu. Yapılan resmi açıklamada Rajoelina'nın suikast girişiminden kurtulduğunun altı çizildi. Madagaskar Başsavcılığı, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
- Sputnik'in haberine göre; diplomatik kaynaklar, tutuklananlar arasında iki Fransız vatandaşının da bulunduğunu söyledi.
Yerel basında çıkan haberlerde ise, Madagaskar makamlarının Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya yönelik bir saldırı girişimini engellediği bilgisi yer aldı.