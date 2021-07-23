Madagaskar liderine suikast önlendi

Eski Fransız sömürgesi Madagaskar’da Devlet Başkanı Andry Rajoelina’ya yönelik suikast planı çökertildi. Aralarında iki Fransız vatandaşının da bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. Gelişme bir ay içinde üç farklı ülkede devlet başkanlarını hedef alan suikast girişimlerinin sonuncusu oldu. Daha önce Haiti devlet başkanı Jovenel Moise ile Mali geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita’yı hedef alan suikast girişimleri olmuştu. Haiti’deki suikast girişimi başarılı olurken, Mali’deki saldırıdan Goita yara almadan kurtulmuştu. Suikast girişimlerinin yaşandığı üç ülkenin de eski Fransız sömürgesi olması dikkatlerden kaçmadı. Madagaskar’ın Fransa’yla Mozambik Kanalında sorunlar yaşadığı biliniyor.

ÇOK SAYIDA YETKİLİ HEDEFTEYDİ

Madagaskar Başsavcısı Berthine Razafiarivony suikast planına ilişkin yaptığı açıklamada, “Elimizdeki delillere göre bu şahıslar, aralarında Devlet Başkanı’nın da bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin ortadan kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesi için bir plan hazırladı” ifadelerini kullandı.

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2 FRANSA VATANDAŞI GÖZALTINDA

Yetkililer yabancı ve Madagaskarlı çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada iki Fransız vatandaşının da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi. Uluslararası ajanslara konuşan kaynaklar soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, “Ülke güvenliği için soruşturma sürüyor” denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron

MOZAMBİK KANALINDA PAYLAŞIM PROBLEMİ

Suikast planına ilişkin gözaltına alınan kişiler arasında Fransız vatandaşlarının bulunması, Madagaskar ile Fransa arasında, Mozambik Kanalı’nda zengin doğal gaz rezervlerine sahip aidiyeti belirsiz “Dağınık Adalar” diye bilinen ada grubu meselesini gündeme getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron söz konusu adaları 2019’da ziyaret etmişti. Fransız enerji devi Total’in de Mozambik’te 20 milyar dolar değerinde bir yatırımı bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde uğradığı suikast sonucu öldürülen Haiti Devlet Başkanı Moise

MALİ’DEN HEMEN SONRA

Fransa’nın haftalar önce askerlerini çekeceğini ilan ettiği Mali’de iki gün önce geçici cumhurbaşkanı Assimi Goita’yı hedef alan bıçaklı suikast girişimi engellenmişti. Mali’den hemen sonra Madagaskar’da suikast planının ortaya çıkması Paris üzerindeki şüpheleri artırdı.

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DÜNYA Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikast sonucu öldürüldü