Mahmud Abbas yönetiminden skandal açıklama: "Hamas Gazze'yi yönetemez"

Hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de Filistin Yönetimi tarafından yönetilen bir devletin olması gerektiğini ifade eden Mustafa,

Hamas'ın Gazze'yi yönetemeyeceğini ve askeri varlığını devam ettiremeyeceğini

öne sürdü.

Mustafa, "Hamas kültürel ve politik bir hareket olarak var olabilir, ancak Gazze'yi yönetemez veya militarize olmaya devam edemez." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın bir parti olarak iktidarda olmayacağını dile getiren Mustafa,