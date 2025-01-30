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Mahmud Abbas yönetiminden skandal açıklama: "Hamas Gazze'yi yönetemez"

Mahmud Abbas yönetiminden skandal açıklama: "Hamas Gazze'yi yönetemez"

Semih Kara
Semih Kara
12:5130/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mustafa, ABD'nin yardımıyla Gazze'yi yöneteceklerini ima ederek bunun İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesine 'katkı' sağlayacağını ifade etti.
Mustafa, ABD'nin yardımıyla Gazze'yi yöneteceklerini ima ederek bunun İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesine 'katkı' sağlayacağını ifade etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, ABD ve Suudi Arabistan'ın yardımıyla Gazze'yi yeniden inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Mustafa, Hamas'ın Gazze'yi yönetemeyeceğini ifade etti.

Mahmud Abbas yönetimindeki Filistin Devleti'nin Başbakanı Mustafa, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

Mahmud Abbas (solda) ve Muhammed Mustafa (sağda).

"Hamas Gazze'yi yönetemez"

Hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de Filistin Yönetimi tarafından yönetilen bir devletin olması gerektiğini ifade eden Mustafa,
Hamas'ın Gazze'yi yönetemeyeceğini ve askeri varlığını devam ettiremeyeceğini
öne sürdü.
Mustafa, "Hamas kültürel ve politik bir hareket olarak var olabilir, ancak Gazze'yi yönetemez veya militarize olmaya devam edemez." ifadelerini kullandı.
Hamas'ın bir parti olarak iktidarda olmayacağını dile getiren Mustafa,
Gazze'nin yeniden inşa sürecinin Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşmeye katkı sağlayacağını da itiraf etti.

Trump'tan destek istiyor

Filistin Başbakanı Mustafa, Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini almayı planladıklarını da açıkladı. Trump'ın, Orta Doğu'daki 'barış' çabalarına katkıda bulunma isteğinin Mahmud Abbas yönetimi tarafından olumlu karşılandığını belirten Mustafa, bu gelişmeyi
ABD-Filistin ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi.

#Filistin
#İsrail
#ABD
#Mahmud Abbas
#Muhammed Mustafa
#Suudi Arabistan

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