Filistin Devlet Başkanı Abbas İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü: Görüşmede Filistin genelindeki gelişmeler ele alındı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, görüşmede İngiliz Bakan'a Filistin genelindeki gelişmeler hakkında bilgi veren Abbas, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, yardımların bölgeye ulaştırılması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekmesini ve "Filistin Devleti'nin bölgedeki tüm sorumluluğu üstlenmesini öngören 2735 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın uygulanmasının" gerekli olduğunu kaydetti.