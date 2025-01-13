Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Filistin Devlet Başkanı Abbas İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü: Görüşmede Filistin genelindeki gelişmeler ele alındı

Filistin Devlet Başkanı Abbas İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü: Görüşmede Filistin genelindeki gelişmeler ele alındı

18:2313/01/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
David Lammy - Mahmud Abbas
David Lammy - Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Ramallah'ta bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde İngiliz Bakan Lammy, Abbas'tan Filistin genelindeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Abbas, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, yardımların bölgeye ulaştırılması ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, görüşmede İngiliz Bakan'a Filistin genelindeki gelişmeler hakkında bilgi veren Abbas, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, yardımların bölgeye ulaştırılması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekmesini ve "Filistin Devleti'nin bölgedeki tüm sorumluluğu üstlenmesini öngören 2735 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın uygulanmasının" gerekli olduğunu kaydetti.

Filistin hükümetinin uyguladığı "reform programlarını" hızla hayata geçirdiğini dile getiren Abbas, İsrail'in el koyduğu gümrük gelirlerinin Filistin hükümetine verilmesinin önemine işaret etti.

Uluslararası meşruiyet kararlarına uygun biçimde barış ve güvenliğin sağlanması yönünde gösterilen çabalara değinen Abbas, İngiltere'nin bu konuda daha büyük bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Kudüs'ten Ramallah'a geçen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptığı görüşmenin ardından Filistin'den ayrıldı.


#batı şeria
#Filistin
#gazze
#İngiltere
#israil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olacak mı?