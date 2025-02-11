Netanyahu'dan 'ateşkes' tehdidi: Gazze'de yoğun çatışmalara geri döneriz

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de imzalanan ateşkesi bozma tehdidinde bulunup, "Hamas, cumartesi öğlene kadar esirleri iade etmezse ateşkes sona erecek" açıklamasını yaptı. 'Gazzelileri sürgün' planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump da Hamas'a benzer bir çağrı yapıp tehditlerde bulunmuştu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.
Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.
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Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Güney Cephesi Komutanlığında teyakkuz durumunun artırılmasına bağlı, yedek askerler de dahil takviye kuvvetlerin artırılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
Açıklamada, takviye birlik gönderilmesi ve yedek askerlerin takviyesinin farklı senaryolara hazırlık için yapıldığı ifade edildi.