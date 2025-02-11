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Netanyahu'dan 'ateşkes' tehdidi: Gazze'de yoğun çatışmalara geri döneriz

Netanyahu'dan 'ateşkes' tehdidi: Gazze'de yoğun çatışmalara geri döneriz

20:2011/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Netanyahu, Gazze'de ateşkesi sona erdirme tehdidinde bulundu.
Netanyahu, Gazze'de ateşkesi sona erdirme tehdidinde bulundu.

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de imzalanan ateşkesi bozma tehdidinde bulunup, "Hamas, cumartesi öğlene kadar esirleri iade etmezse ateşkes sona erecek" açıklamasını yaptı. 'Gazzelileri sürgün' planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump da Hamas'a benzer bir çağrı yapıp tehditlerde bulunmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

Trump tehdit etti: "Kıyamet kopsun"

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek,
"Sonra kıyamet kopsun"
ifadesini kullanmıştı.

"Gazze'de yoğun çatışmalara geri döneriz"

Tüm bu gelişmeler sonrası İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de imzalanan ateşkesi bozma tehdidinde bulunup,
"Hamas, cumartesi öğlene kadar esirleri iade etmezse ateşkes sona erecek
" açıklamasını yaptı.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Güney Cephesi Komutanlığında teyakkuz durumunun artırılmasına bağlı, yedek askerler de dahil takviye kuvvetlerin artırılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada, takviye birlik gönderilmesi ve yedek askerlerin takviyesinin farklı senaryolara hazırlık için yapıldığı ifade edildi.



#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#ABD
#Gazze
#Hamas

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