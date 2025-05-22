Netanyahu'nun 'şartlı ateşkes'ine Hamas'tan cevap: Cinayet ve soykırım saplantısına sahip bir suçlu

Netanyahu ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi tehcir planının uygulanmasını da talep etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamalarının 'cinayet ve soykırım saplantısına sahip bir suçluyla karşı karşıya olduklarını' teyit ettiği belirtilerek, "Uluslararası toplum, Gazze Şeridi'nde masum insanlara yönelik vahşi katliamların sona ermesini sağlayacak önlemler almak ve Netanyahu'dan hesap sormak için harekete geçmelidir." denildi.