Netanyahu'nun 'şartlı ateşkes'ine Hamas'tan cevap: Cinayet ve soykırım saplantısına sahip bir suçlu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın silah bırakması ve Gazze'nin silahsızlandırılması gibi şartlar karşılandığı takdirde savaşın sona erebileceğini açıkladı. Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi tehcir planını da savunduğu sözlerine Hamas'tan cevap geldi. Hamas'tan gelen sert tepkide, Netanyahu'nun açıklamaları 'soykırım saplantısı' olarak nitelendirilirken, Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekilerek uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.
Netanyahu ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi tehcir planının uygulanmasını da talep etti.
Filistin'i hiçe sayan ve topraklarından çıkarmayı şart koşan Netanyahu'nun bu çıkışına Hamas'tan sert tepki geldi.
"Cinayet ve soykırım saplantısına sahip bir suçlu"
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun açıklamalarının 'cinayet ve soykırım saplantısına sahip bir suçluyla karşı karşıya olduklarını' teyit ettiği belirtilerek, "Uluslararası toplum, Gazze Şeridi'nde masum insanlara yönelik vahşi katliamların sona ermesini sağlayacak önlemler almak ve Netanyahu'dan hesap sormak için harekete geçmelidir." denildi.
Hamas'ın tepkisinde, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının ağır insani sonuçlarına dikkat çekilirken, Netanyahu'nun sözlerinin 'gerçekçi olmayan ve işgalci zihniyetin yansıması' olduğu ifade edildi.