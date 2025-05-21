Katil Netanyahu soykırımı bırakma şartlarını açıkladı: Hamas silah bıraksın

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu , Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırımı ' şartlı ' şekilde bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas 'ın silah bırakması dahil İsrail’in güvenliğini garanti altına alan şartlar altında savaşı bitirmeye hazır olduğunu söyledi.

Netanyahu böylelikle, İsrail'in soykırım saldırılarına karşı destansı mücadele veren ve sahada yenemediği Hamas'a 'ateşkes' bahanesiyle silah bıraktırmayı amaçlıyor.

' Gazze Kasabı 'nın şartları arasında tüm rehinelerin iade edilmesi, Gazze’nin silahsızlandırılması, rehinelerin geri dönmesi ve ABD Başkanı Donald Trump 'ın Gazze'ye yönelik 'Riviera' planının uygulanması da yer aldı.

Trump'ın Gazze'yi 'tehcir' planı

Trump, 5 Şubat'ta Netanyahu’nun ABD ziyareti sırasında Gazze 'ye ilişkin bir plan açıklamıştı.

Bu plana göre Gazze, ABD’nin kontrolüne bırakılacak ve yeniden inşa edilecek.

Trump tüm bu adımların ise ancak Gazzelilerin bölgeden tehcir edilmesinin ardından gerçekleştirilebileceğini ileri sürmüştü.

Etnik temizliğe yeni kılıf

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump'ın planı ayrıca Gazze'yi askerden arındırılmış, turistik ve ticari bir sahil şeridine dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu da bölgenin doğal yapısından faydalanarak Arap nüfustan arındırılmış bir yatırım alanına çevrilmesi anlamına geliyor.

Etnik temizliğe yeni kılıf bulan ABD Başkanı'nın Gazzelileri kendi yurtlarından tehcir etmesini öngören bu plan başta Müslüman coğrafyası olmak üzere tüm dünyada tepkiyle karşılanmıştı.

Trump bu planına ilişkin bir de yapay zekayla hazırlanmış bir video paylaşmıştı.

Videoda Trump'ın Netanyahu ile güneşlendiği, Gazze'de kumarhanelerin yer aldığı da görülmüştü.











