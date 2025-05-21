Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Katil Netanyahu soykırımı bırakma şartlarını açıkladı: Hamas silah bıraksın

Katil Netanyahu soykırımı bırakma şartlarını açıkladı: Hamas silah bıraksın

21:3021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Soykırım saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silah bırakması dahil İsrail’in güvenliğini garanti altına alan şartlar altında savaşı bitirmeye hazır olduğunu söyledi. Netanyahu'nun talepleri arasında Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması da yer aldı. Netanyahu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerin tehcirini ve ABD tarafından yeniden inşa edilmesini öngören planın uygulanmasını da şart koştu.

Terör devleti İsrail'in Başbakanı
Binyamin Netanyahu
, Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırımı '
şartlı
' şekilde bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.
Netanyahu
yaptığı açıklamada,
Hamas
'ın silah bırakması dahil İsrail’in güvenliğini garanti altına alan şartlar altında savaşı bitirmeye hazır olduğunu söyledi.

Netanyahu böylelikle, İsrail'in soykırım saldırılarına karşı destansı mücadele veren ve sahada yenemediği Hamas'a 'ateşkes' bahanesiyle silah bıraktırmayı amaçlıyor.

'
Gazze Kasabı
'nın şartları arasında tüm rehinelerin iade edilmesi, Gazze’nin silahsızlandırılması, rehinelerin geri dönmesi ve
ABD Başkanı Donald Trump
'ın Gazze'ye yönelik 'Riviera' planının uygulanması da yer aldı.

Trump'ın Gazze'yi 'tehcir' planı

Trump, 5 Şubat'ta Netanyahu’nun ABD ziyareti sırasında
Gazze
'ye ilişkin bir plan açıklamıştı.

Bu plana göre Gazze, ABD’nin kontrolüne bırakılacak ve yeniden inşa edilecek.

Trump tüm bu adımların ise ancak Gazzelilerin bölgeden tehcir edilmesinin ardından gerçekleştirilebileceğini ileri sürmüştü.

Etnik temizliğe yeni kılıf

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump'ın planı ayrıca Gazze'yi askerden arındırılmış, turistik ve ticari bir sahil şeridine dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu da bölgenin doğal yapısından faydalanarak Arap nüfustan arındırılmış bir yatırım alanına çevrilmesi anlamına geliyor.

Etnik temizliğe yeni kılıf bulan ABD Başkanı'nın Gazzelileri kendi yurtlarından tehcir etmesini öngören bu plan başta Müslüman coğrafyası olmak üzere tüm dünyada tepkiyle karşılanmıştı.

Trump bu planına ilişkin bir de yapay zekayla hazırlanmış bir video paylaşmıştı.

Videoda Trump'ın Netanyahu ile güneşlendiği, Gazze'de kumarhanelerin yer aldığı da görülmüştü.




#Binyamin Netanyahu
#Hamas
#Ateşkes
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli olmadan önce tarihe dikkat: 6.000 TL'ye varan farklar