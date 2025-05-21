Katil Netanyahu soykırımı bırakma şartlarını açıkladı: Hamas silah bıraksın

Soykırım saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silah bırakması dahil İsrail’in güvenliğini garanti altına alan şartlar altında savaşı bitirmeye hazır olduğunu söyledi. Netanyahu'nun talepleri arasında Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması da yer aldı. Netanyahu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelilerin tehcirini ve ABD tarafından yeniden inşa edilmesini öngören planın uygulanmasını da şart koştu.
Netanyahu böylelikle, İsrail'in soykırım saldırılarına karşı destansı mücadele veren ve sahada yenemediği Hamas'a 'ateşkes' bahanesiyle silah bıraktırmayı amaçlıyor.
Trump'ın Gazze'yi 'tehcir' planı
Bu plana göre Gazze, ABD’nin kontrolüne bırakılacak ve yeniden inşa edilecek.
Trump tüm bu adımların ise ancak Gazzelilerin bölgeden tehcir edilmesinin ardından gerçekleştirilebileceğini ileri sürmüştü.
Etnik temizliğe yeni kılıf
Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump'ın planı ayrıca Gazze'yi askerden arındırılmış, turistik ve ticari bir sahil şeridine dönüştürmeyi hedefliyor.
Bu da bölgenin doğal yapısından faydalanarak Arap nüfustan arındırılmış bir yatırım alanına çevrilmesi anlamına geliyor.
Etnik temizliğe yeni kılıf bulan ABD Başkanı'nın Gazzelileri kendi yurtlarından tehcir etmesini öngören bu plan başta Müslüman coğrafyası olmak üzere tüm dünyada tepkiyle karşılanmıştı.
Trump bu planına ilişkin bir de yapay zekayla hazırlanmış bir video paylaşmıştı.
Videoda Trump'ın Netanyahu ile güneşlendiği, Gazze'de kumarhanelerin yer aldığı da görülmüştü.