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AB'den Trump'ın 'sürgün' planına tepki: Gazze Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır

AB'den Trump'ın 'sürgün' planına tepki: Gazze Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır

19:286/02/2025, الخميس
AA
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Avrupa Birliği de Trump'ın Gazzelileri sürgün planına karşı çıktı.
Avrupa Birliği de Trump'ın Gazzelileri sürgün planına karşı çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" planına son tepki Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni'den geldi. Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulan Anouni, "İki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyoruz" dedi.

El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında Trump'ın "ABD'nin, Gazze Şeridi'ni devralacağına" ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"İki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyoruz"

Sözcü, "AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli bir barışa giden tek yol olduğuna inandığımız iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

El Anouni, AB'nin pozisyonunun "Filistinlilerin daha fazla zorla yerinden edilmemesi" yönünde olduğunun altını çizdi.

Trump'ın 'devralma' planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, "Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını" ileri sürmüştü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.



#Avrupa Birliği
#Donald Trump
#İsrail
#Filistin
#Gazze

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