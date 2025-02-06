AB'den Trump'ın 'sürgün' planına tepki: Gazze Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır

Sözcü, "AB, hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli bir barışa giden tek yol olduğuna inandığımız iki devletli çözüme tamamen bağlı kalmaya devam ediyor. Gazze'nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.