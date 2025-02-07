Batı Şeria’yı felç edecek: İsrail ilhak için baskı kuruyor

Gazze'deki soykırım planını Batı Şeria'ya taşıyan İşgalci güç İsrail, 2 haftadır yoğun saldırı altında tuttuğu ve 3 bin 200'ü aile olmak üzere 15 bin Filistinliyi göçe zorladığı bölgeyi, bombardımanlar, baskınlar ve yıkımlarla felç etmek istiyor. Yeni Şafak’a son gelişmeleri aktaran Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, “16 günden beri İşgalcilerin Cenin ve çevresine yönelik saldırıları devam ediyor. Hatta Cenin Kampı'ndaki birçok mahalleyi kuşatma altına almış durumdalar. Aynı zamanda kuşatma altına aldıkları Cenin ve etrafında insanların temel hizmetlere ulaşımı engelleniyor. İsrail'in iş makineleriyle girdiği kampta altyapıya büyük hasar veriyor” sözlerini sarf etti. Cenin Belediye Başkanı "Halk elektrik ve suyun kesilmesiyle birlikte zorlu şartlarda yaşam mücadelesine mahkum edildi. Aynı zamanda alt yapı sistemine ve yollara zarar veren işgalciler, yolları buldozerle kazarak bölge halkının oradan tamamen uzaklaşmasını sağlıyor. 4 hastane su ve temel hizmetlerden mahrum kalırken, okullarda eğitim yarıda kesildi" diye konuştu. Cerrar, “Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Bütün saldırılar insanların hayatını felç etmeye yönelik düzenleniyor” diye konuştu.

Türk Hükümetinin Filistin'le alakalı her konuda kendilerine destek olduklarından bahseden Cerrar, Dünya’nın sessiz kaldığını ve İsrail’in yanında yer aldıklarını belirtti. “Bizim şu an her alanda ihtiyaçlarımız çok büyük oranda arttı. Sizin aracılığınızla Türkiye'ye ve Türk halkına çok teşekkür ederiz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayıp her zaman sesimiz oldunuz" diyen Cerrar, "Ancak dünya zulmü durdurmak yerine daha fazla körükledi. Filistinlilerin maruz kaldığı zulümler ve işkencelere karşı çıkmak ve tepki göstermek insani ve vicdani bir meseledir. Filistinlilerin hakkını korumak için ne zaman bu zulmü durduracaksınız” sözleriyle uluslararası kamuoyuna tepki gösterdi.