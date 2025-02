Batı Şeria’yı felç edecek: İsrail ilhak için baskı kuruyor

Türk Hükümetinin Filistin'le alakalı her konuda kendilerine destek olduklarından bahseden Cerrar, Dünya’nın sessiz kaldığını ve İsrail’in yanında yer aldıklarını belirtti. “Bizim şu an her alanda ihtiyaçlarımız çok büyük oranda arttı. Sizin aracılığınızla Türkiye'ye ve Türk halkına çok teşekkür ederiz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayıp her zaman sesimiz oldunuz" diyen Cerrar, "Ancak dünya zulmü durdurmak yerine daha fazla körükledi. Filistinlilerin maruz kaldığı zulümler ve işkencelere karşı çıkmak ve tepki göstermek insani ve vicdani bir meseledir. Filistinlilerin hakkını korumak için ne zaman bu zulmü durduracaksınız” sözleriyle uluslararası kamuoyuna tepki gösterdi.