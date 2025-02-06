Gazze'de 10 bin şehit enkaz altında: İsrail çıkarılmalarını engelliyor

İsrail bölgeye enkaz kaldırma ekipmanının girmesine izin vermediği için naaşlar çıkarılamıyor.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in saldırılarında şehit olan 10 bin Gazzelinin hala enkaz altında olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada Gazze'deki durumun çok trajik olduğunu kaydedilirken,
10 bine yakın şehidin naaşlarının hala çıkarılamadığı
bildirildi.
Açıklamada, "
Gazze Şeridi'ne çok az yardım girdi.
Çadır, karavan veya prefabrik ev gelmedi.
İşgal ordusu yakıt ile kurtarma ve tahliye ekipmanlarının girişine izin vermiyor.
" ifadeleri kullanıldı.
Uluslararası örgütlerin bölgeye
insani yardım girişlerini sağlama konusunda başarısız olduğu belirtilirken
, "Ekiplerimiz kabiliyetlerinin yüzde 80'ini kaybettiği için insani ihtiyaçlara cevap veremez hale geldi." denildi.
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