İsrail kurbanı 3 Türk için yargı süreci başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde başsavcılıklardaki otopsi sonuçları Ankara’ya ulaştırılacak. Olayın ayrıntılarını netleştirmek için delil toplama ve inceleme sürecini başlatıldı. Bu kapsamda, ilk olarak Türkiye’ye getirilen cenazeler üzerinde yapılan otopsiler tamamlanarak ilgili başsavcılıklara gönderilecek. Ölüm nedeni ve kullanılan mühimmat gibi bilgiler tespit edilecektir. Ölen kişilerin yakınları, olay anına tanık olanlar ya da kaçak geçişi organize eden kişilere ulaşılabilmesi halinde ifadeleri alınacak.

İSRAİL’DEN BİLGİ TALEBİ

Soruşturma devam ederken Türkiye, diplomatik yollarla İsrail’den olay hakkında bilgi talep edebilir ancak soykırım suçuna bulaşmış İsrail’in bu taleplere yanıt verip vermeyeceği meçhul. Türkiye, uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve savaş hukuku çerçevesinde İsrail’in saldırısını değerlendirebilecek ve bu soruşturma sonucunda hazırlanan belgeler, hukuki delil niteliği taşıdığından ulusal ve uluslararası yargı süreçlerine zemin oluşturacak.

ÖLÜMLERİNİ İSRAİL BASINI DUYURDU

Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail'e gittiği ve iki ila üç yıl burada çalıştıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenildi. Üçü hakkında 11 Ocak'ta Lübnan sınırında kayboldukları ve kendilerinden haber alınamadığına dair aileleri ve yakınlarınca resmi makamlara ihbarda bulunuldu. Acı gerçek, İsrail basınında yer alan bir haber sonrası ortaya çıktı. İrtibat kesildiği günün akşam saatlerinde İsrail basınına yansıyan haberlerde, sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz üç kişinin, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı.









20 KİŞİ İLE BİRLİKTE UMUDA YOLCULUK

Türkiye, saldırıya uğrayan kişilerin Türk vatandaşının olabileceği ihtimaliyle, yerel makamlarla temasa geçti. Yerel makamlardan edinilen bilgilere göre, 11 Ocak'ta yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştı. Grup, uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail'e geçmek istedi. İnsan kaçakçılarının, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdiği öğrenildi. Üç Türk vatandaşının, 11 Ocak akşamı İsrail'in Lübnan sınırında yürüttüğü insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybettiği belirlendi.

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