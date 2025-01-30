Kayıp 3 Türk’ü İsrail katletmiş

Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kaybolan 3 Türk vatandaşının İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, aileleri, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk’in 11 Ocak'ta Lübnan sınırında kaybolduklarını resmi makamlara bildirdi. 3 Türk vatandaşının kaçak yollardan İsrail’e gittikleri ve 2 ila 3 yıl arasında çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenildi. 3 vatandaşın bir kez daha çalışmak üzere Lübnan’dan İsrail’e yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları belirtildi. İsrail basınında, aynı akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz 3 kişinin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı. Bu haber üzerine Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel makamlarla iletişime geçti. Yerel makamlardan şu bilgi alındı:

“11 Ocak günü 20 kişilik bir grup, bir suç örgütü aracılığıyla Lübnan üzerinden İsrail’e geçmeye çalıştı. İnsan kaçakçıları, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdi. 3 Türk vatandaşı, 11 Ocak akşamı İsrail’in insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybetti. 3 Türk vatandaşının, grubun lideri tarafından İsrail’in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandığı anlaşıldı. Diğer kişilerin ifadelerinden, 3 vatandaşın sınırı geçebilmesi durumunda, kalanların da aynı güzergaha yönlendirilecekleri öğrenildi. 3 Türk vatandaşının bir nevi ‘deneme’ amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiği öğrenildi.” Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı sert bir dille kınayarak vatandaşların naaşların Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.