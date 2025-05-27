Ordu tam teçhizat donatılacak: Almanya'da büyük savaşa hazırlık emri

Broyer ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin tahminlerine göre, Rusya 2029 yılına kadar NATO topraklarına saldırmak için kuvvetlerini yeterince yeniden oluşturmuş olabilecek. Broyer'in 19 Mayıs'ta imzaladığı “Hazırlığın Artırılması için Öncelikli Talimatlar” başlıklı belgede Almanya'nın bu hedefe “borç freninin” gevşetilmesiyle sağlanan fonların yardımıyla ulaşacağı belirtildi. Broyer direktifte, kısmen NATO tarafından belirlenen öncelikler temelinde, edinilecek ya da konuşlandırılacak silahlar için öncelikler belirliyor. Bunlar arasında Almanya'nın hava savunmasının, özellikle de insansız hava araçlarının önlenmesi amacıyla güçlendirilmesi de yer alıyor.

Bir diğer öncelik ise 500 kilometreden daha uzaktaki ve düşman hatlarının gerisindeki hedeflere hassas saldırı kapasitesi. Breuer, Almanya'nın mühimmat stoklarının yenilenmesi için bastırmanın yanı sıra, Almanya'nın her tür mühimmat için stoklama hedeflerini yükseltmesini de emrettiği belirtildi. Belgede sıralanan diğer öncelikler ise Almanya'nın elektronik savaş kabiliyetlerinin hızla arttırılması ve uzayda dayanıklı bir “saldırı ve savunma kabiliyetleri” sisteminin kurulması. Ordu Komutanı Alfons Mais, “En geç 2029'dan itibaren Rus kuvvetleri NATO topraklarına karşı büyük ölçekte konvansiyonel bir saldırıda bulunma kapasitesine sahip olacaklar” diyerek şöyle devam etti: “Ama bizi test etmeye çok daha erken başlayabilirler.”