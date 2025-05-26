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Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'e tepki: Sivillere saldırı 'Hamas' ile meşrulaştırılamaz

Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'e tepki: Sivillere saldırı 'Hamas' ile meşrulaştırılamaz

18:2726/05/2025, Pazartesi
DHA
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz
Almanya Başbakanı Friedrich Merz

İsrail'in en büyük destekçilerinden Almanya'nın Başbakanı Friedrich Merz, sivillere ölüm yağdıran terör devletine tepki gösterdi. "Sivil halka, son günlerde giderek artan bir şekilde olduğu gibi, bu derece zarar vermek, Hamas terörizmiyle mücadele olarak meşrulaştırılamaz" diyen Merz, "Uluslararası hukukun ihlal edildiği durumlarda, Almanya ve Almanya Başbakanı da bu konuda bir şeyler söylemelidir” dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'da düzenlenen bir forumda konuştu.

Merz, İsrail'in Gazze'deki amacını artık anlamadığını belirterek,
“Sivil halka, son günlerde giderek artan bir şekilde olduğu gibi, bu derece zarar vermek, Hamas terörizmiyle mücadele olarak meşrulaştırılamaz”
ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'ya aşırıya kaçma diyeceğim"

Merz, bu hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapmayı planladığını ve ona ‘aşırıya kaçmamasını' söyleyeceğini vurgulayarak,
“Ancak, uluslararası hukukun ihlal edildiği, sınırların aşıldığı durumlarda, Almanya ve Almanya Başbakanı da bu konuda bir şeyler söylemelidir
” diye konuştu.


#Almanya
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