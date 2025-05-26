Topyekûn işgal: İsrail muharip birliklerinin tamamını Gazze'ye soktu

Gazze’de 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesi iki ay sonra 18 Mart’ta bozarak 7 Ekim 2023’ten beri işlediği katliamlarını artırarak sürdüren işgalci İsrail ordusu, tüm gücüyle kara harekatı yapıyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, işgal ordusu bütün piyade ve zırhlı birliklerini Gazze’ye soktu. 18 Mart’tan sonra artırdığı hava ve kara saldırılarının yanı sıra strateji değiştirerek işgale başlayan İsrail ordusunun Gazze’de kontrol ettiği alanın yüzde 77’ye çıktığı belirtiliyor. Buna karşılık işgalciler, son dönemde Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın özellikle kuzeyde kurduğu tuzaklarda ağır kayıplar veriyor. Bu bölgelere girmekten korkan İsrail birlikleri, savaş robotlarını göndererek yıkımı devam ettiriyor.

İsrail’de yayın yapan medya kaynakları, alan tutma stratejisine geçen işgal ordusunun Gazze’deki mevcut kuvvetlere ek olarak on binlerce askerden oluşan çok sayıda tugayı, Gazze’ye soktuğunu bildirdi.





ON BİNLERCE ASKERLE SALDIRI

Medya kaynaklarına göre komando birliklerinin yanı sıra, Golani Tugayı, Kefir Tugayı, Nahal Tugayı, 7. Tugay, 188. Mekanize Tugayı ve 401. Mekanize Tugayı da Gazze sınırından içeri girdi. İsrail Yayın Kurulu’nda (KAN) yer alan haberde, Şu ana kadar giren birliklerin bir çatışma yaşamadığı ve içerideki Filistinli direniş gruplarının Gazze’nin güneyine geçtiği iddia edildi. Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki Han Yunus bölgesinin iki ayrı çatışma merkezi haline geleceğine işaret edilen haberde, İsrail ordusunun bu bölgelerdeki Filistinlileri sürgün ettiği kaydedildi. Haberde ayrıca, İsrail ordusuna ait birliklerin, taktik olarak geçmiştekilerin aksine yavaş hareket ettiği ve ilerleme kaydettiği aktarıldı.





KONTROL ALANI BÜYÜYOR

Bölgeden gelen raporlar, 19 Mayıs’ta kapsamlı kara saldırısına başladığını ilan eden İsrail ordusunun 365 kilometrekarelik bir alana sahip olan Gazze’nin yarısını işgal ettiğini ifade etmişti. Gazze’deki Filistin Hükümeti’ne bağlı Medya Ofisi tarafından dün yapılan açıklamada ise işgal altındaki alanın yüzde 77’ye ulaştığı bildirildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri soykırım işlediğine dikkat çekilen açıklamada, “Yeni uygulanan strateji, yoğun ateşe eşlik eden alan hakimiyetine dayanıyor. İsrail ordusu, sivil alanlara yerleşirken Filistinlileri yıkık evlerine ulaşmaktan menediyor. Ayrıca işgalciler, bombardıman tehditleriyle de sivil halkı tehcir ediyor” denildi. İsrail’in “Sömürgeci bir emrivaki durum” dayattığına vurgu yapılan açıklamada, bunun “21. Yüzyılın en vahşi savaş suçu” olduğu belirtilerek uluslararası topluma bu işgalin engellenmesi çağrısı yapıldı.





GİREMEDİKLERİ YERLERİ ROBOTLARLA YIKIYORLAR

Öte yandan, kara harekatına başlayan işgalci İsrail ordusu, özellikle Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya ile güneydeki Refah ve Han Yunus’ta, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam ve İslami Cihad’ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne bağlı direnişçiler tarafından tuzaklara düşürülüyor. Kassam Tugayları, dün yayınladığı ve 20 Mayıs’ta Han Yunus’ta gerçekleştirdiğini bildirdiği, İsrail ordusunu hedef aldığı iki ayrı operasyonun görüntülerini yayınladı. Kudüs Seriyyeleri de eş zamanlı olarak Gazze’nin kuzeydoğusunda İsrail güçlerini bombalı tuzaklarla hedef aldığı operasyonlara ait görüntüleri paylaştı. Gazze’de sert direnişle karşılaşmaya devam eden İsrail ordusu ise çözümü savaş robotlarını kullanmakta arıyor. Londra merkezli El-Araby El-Cedid gazetesine konuşan görgü tanıkları, İsrail kuvvetlerinin son bir hafta Beyt Hanun ve Beyt Lahiya’da uzaktan yönlendirilen robotlarla en az 5 büyük patlama gerçekleştirdiğini bildirdi. Tanıklar, söz konusu patlamaların hava saldırılarından daha şiddetli olduğunu ve binaları komple yıktığını kaydetti. İşgalci İsrail ordusu, 18 Mart’ta ateşkesi bozmasından beri 3 bin 500’ü aşkın Filistinliyi öldürmüştü. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten beri süren hava ve kara bombardımanlarında ise Gazze’de ölen Filistinlilerin toplam sayısı sağlık kaynaklarına göre 54 bini geçti.



