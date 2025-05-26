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Katil İsrail saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 54 bine dayandı

Katil İsrail saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 54 bine dayandı

14:4126/05/2025, Pazartesi
AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 977'ye, yaralıların sayısının da 122 bin 966'ya yükseldiği bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 977'ye, yaralıların sayısının da 122 bin 966'ya yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak, 53 bin 977'ye yükseldi. Son 24 saatte hastanelere 38 ölü ve 169 yaralı getirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 38 ölü ve 169 yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 822 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 925 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 977'ye, yaralıların sayısının da 122 bin 966'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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