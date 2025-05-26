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Katil İsrail Gazze'nin kuzeyinde bir eve saldırı düzenledi: 19 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'nin kuzeyinde bir eve saldırı düzenledi: 19 Filistinli hayatını kaybetti

10:2226/05/2025, Monday
AA
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye el-Beled bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 19 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya el-Belede bölgesindeki saldırının hedefi olan evin Abdurabbuh ailesine ait olduğunu ve enkazında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, evin birkaç katlı olduğunu ve onlarca yerinden edilmiş Filistinliye barınma imkanı sağladığını, saldırı sonucu tamamen yıkıldığını bildirdi.

İsrail ordusunun şafak vakti Gazze'nin ed-Durc Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okuluna düzenlediği saldırıda da çoğunluğu çocuk en az 25 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Fehmi el-Cercavi Okulunun vurulduğu itiraf edilmiş, okulun Hamas tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 756 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 939'a, yaralıların sayısı da 122 bin 797'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail, burada toplama kamplarındaki Filistinlilere "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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