İnsanlar açlıktan ölüyor

İsrail tarafından Gazze’ye uygulanan tam kuşatma yüzünden insanlar açlıktan ölmeye devam ediyor. Gazze’de yaşayan 2,3 milyon insanın, yardımları bekleyecek takatinin kalmadığına dikkat çeken BM, “Minimum ihtiyaçlar için Gazze’ye günlük 500-600 kadar insani yardım tırı girmelidir” açıklaması yaptı.
Mart ayının başından beri İsrail tarafından Gazze’ye uygulanan tam kuşatma yüzünden insanlar açlıktan ölmeye devam ediyor. Yardım girişlerinin başladığının ilan edildiği 15 Mayıs’tan beri 10 gün geçmesine rağmen Gazze’ye giren insani yardım tırları birkaç yüzde kaldı. Birleşmiş Milletler (BM) ve bölgedeki yerel sağlık kaynakları, yardımların ihtiyaca karşılık vermekten çok uzakta olduğunu ifade ediyor. Gazze’deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, üç gün önce yaptığı açıklamada, kuşatma nedeniyle son üç ayda aralarında çocuk ve yaşlıların olduğu 29 Filistinlinin açlıktan öldüğünü söylemişti. Cumartesi günü de iki yaşındaki Mustafa Yasin adında bir Filistinli çocuğun daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi. Dünya Gıda Programı (WFP) ise on binlerce çocuğun yetersiz beslenme sorunu yaşadığı ve açlıktan ölüm vakalarının korkunç rakamlara ulaşabileceği uyarısını yaptı. Yapılan bütün uyarılara rağmen Gazze’ye giren insani yardım miktarı hâlen yetersizliğini koruyor. İşgalci güç küresel tepkiye rağmen geri adım atmıyor.
GÜNLÜK 600 TIR GİRMELİ
Gazze’deki duruma ilişkin BM Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından dün yayınlanan açıklamada, "Gazze'ye hedefli ve kesintisiz yardım akışı, mevcut felaketin daha da tırmanmasını önlemenin tek yoludur" denildi. Gazze’de yaşayan 2,3 milyon sivilin insani yardımları bekleyecek takatinin kalmadığına vurgu yapılan açıklamada, “Minimum ihtiyaçlar için Gazze’ye günlük 500-600 kadar insani yardım TIR’ı girmelidir. Bu yardımlar da BM tarafından organize edilmelidir” ifadeleri kullanıldı. Yaşanan açlık felaketi ve insani drama rağmen terör devleti, “Gazze İnsani Yardım Vakfı” (GHG) aracılığıyla organize edileceğini ilan etmelerine rağmen hâlen somut bir adım atmadı. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kurumu İsrail’deki güvenlik kurumlarıyla koordine kurmadan seçti. Ancak söz konusu kurumun daha önce bu alanda hiçbir tecrübesinin olmaması tartışmalara sebep oluyor. Tartışmalar üzerine İsrail’in, yardım politikasını gözden geçirerek uluslararası kuruluşların gıda dışı malzemeleri dağıtmaya devam etmesine izin verebileceği ve gıda dağıtımını ABD destekli yeni kurulan bir kuruluşa devredebileceği öne sürüldü.