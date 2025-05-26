İnsanlar açlıktan ölüyor

Mart ayının başından beri İsrail tarafından Gazze’ye uygulanan tam kuşatma yüzünden insanlar açlıktan ölmeye devam ediyor. Yardım girişlerinin başladığının ilan edildiği 15 Mayıs’tan beri 10 gün geçmesine rağmen Gazze’ye giren insani yardım tırları birkaç yüzde kaldı. Birleşmiş Milletler (BM) ve bölgedeki yerel sağlık kaynakları, yardımların ihtiyaca karşılık vermekten çok uzakta olduğunu ifade ediyor. Gazze’deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, üç gün önce yaptığı açıklamada, kuşatma nedeniyle son üç ayda aralarında çocuk ve yaşlıların olduğu 29 Filistinlinin açlıktan öldüğünü söylemişti. Cumartesi günü de iki yaşındaki Mustafa Yasin adında bir Filistinli çocuğun daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi. Dünya Gıda Programı (WFP) ise on binlerce çocuğun yetersiz beslenme sorunu yaşadığı ve açlıktan ölüm vakalarının korkunç rakamlara ulaşabileceği uyarısını yaptı. Yapılan bütün uyarılara rağmen Gazze’ye giren insani yardım miktarı hâlen yetersizliğini koruyor. İşgalci güç küresel tepkiye rağmen geri adım atmıyor.