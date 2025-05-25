DSÖ: Gazze'deki sağlık ihtiyaçları endişe verici boyutta

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısı için Cenevre'de bulunan Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan ile görüştüğünü belirtti.