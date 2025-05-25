Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
DSÖ: Gazze'deki sağlık ihtiyaçları endişe verici boyutta

DSÖ: Gazze'deki sağlık ihtiyaçları endişe verici boyutta

09:4425/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık ihtiyaçlarının endişe verici boyutta olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısı için Cenevre'de bulunan Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan ile görüştüğünü belirtti.

Ghebreyesus açıklamasında,
“İşgal altındaki Filistin topraklarındaki kritik sağlık durumu ve özellikle Gazze'deki endişe verici sağlık ihtiyaçları hakkında Sağlık Bakanı Ramadan ile görüştük"
ifadelerini kullandı.
  • Ghebreyesus, görüşmede, DSÖ reformlarını ve sürdürülebilir finansman çalışmalarını ele aldıklarını da belirterek, DSÖ ekiplerinin sahada kalmaya devam edeceğini aktardı.

#DSÖ
#Gazze
#Dünya Sağlık Örgütü
#Tedros Adhanom Ghebreyesus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı 2025 için İstanbul kurban satış ve kesim yerleri