İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı: 5 Filistinli katledildi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde de Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ve Ez-Zevayide beldesine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Lahiya'ya da yoğun ateş açtı.

Ateşkesi bozan İsrail, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail güçlerinin saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 673 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 341 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 822'ye, yaralıların sayısı da 122 bin 382'ye yükseldi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.







