BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze en acımasız evreyi yaşıyor

"Yeniden dağıtılan mallara katı kotalar uygulanıyor ve gereksiz gecikme prosedürleri uygulanıyor; yakıt, barınak, pişirme gazı ve su arıtma malzemeleri gibi diğer temel ihtiyaçlar yasaklanıyor. Bu arada, İsrail askeri saldırısı korkunç ölüm ve yıkım seviyelerinde seyrediyor. Uluslararası hukuka ve insani ilkelere, bağımsızlığa ve tarafsızlığa saygı göstermeyen hiçbir plana katılmayacağız."