Katil İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor: En az 15 kişi daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bölgede yeni katliamlara imza attı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Cibaliye şehrindeki dört katlı bir evi bombalaması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise enkaz altında kaldı. Han Yunus şehrindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadıra düzenlenen İsrail saldırısında ise 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Deyr-el Balah şehrindeki bir yerleşim bölgesine yönelik İsrail saldırısında da 4 kişi yaşamını yitirdi.