82 gün sonra 87 tır girdi

İsrail tarafından 82 gündür tam kuşatma altında tutulan Gazze’ye ilk insani yardım araçları giriş yapmaya başlamasına rağmen katliam hız kesmeden sürüyor. İşgalci İsrail ordusunun dün, Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlediği bombardımanlarda yaklaşık 50 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayınlanan açıklamada, bölgeye 87 insani yardım aracının daha giriş yaptığı bildirildi. Yardım TIR'larının İsrail'in üzerindeki uluslararasında baskıyı kırmak adına göstermelik olarak onay verildiği değerlendiriliyor. İsrail hükümeti, yardımların girişine Hamas tarafından el konulduğu gerekçesiyle izin verilmediğini iddia ederken Gazze’deki aşiretler de İsrailli aşırı sağcı Siyonist çetelerin bu iddiayı desteklemek için yardımları çalma girişiminde bulunabileceği yönünde uyardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıların durması yönündeki beklentilerin aksine geçtiğimiz hafta başlatılan “Gideon Arabaları” adlı kara harekatının sürdüğünü belirterek, “Saldırılar, ancak esirlerin serbest kalması, Hamas’ın silah bırakması ve Filistinlilerin sürgün edilmesini ön gören ABD Başkanı Donald Trump’ın teklif ettiği sürgün planının uygulanmasıyla durdurulabilir” diyerek gerçek niyetini ortaya koydu.





YARDIMLAR İHTİYACIN ÇOK ALTINDA

İki ayı aşkın süredir devam eden kuşatma sonrası Gazze’ye giriş yapan 87 yardım TIR’ın yaşanan bu kıtlığa okyanusta damla olduğu belirtildi. Gazze Hükümeti Medya Ofisi’nin verilerine göre, Gazze'nin günlük olarak en az 500 yardım ve 50 yakıt TIR’ına acil şekilde ihtiyaç duyuluyor. Yardımlar yalnızca Kerem Ebu Salim sınır kapısından geçerken işgal ordusu diğer kapıları kapatmakla birlikte Gazze’nin kuzeyine yardım ulaşmasına hâlâ izin vermiyor. Gazze Özel Nakliyeciler Derneği Başkanı Nahid Şuhaybir, Gazze kent merkezi ve kuzey bölgelerine yardım ulaştırmak için kullanılan Netzarim Koridoru üzerinden herhangi bir geçişin sağlanamadığını, İsrail ordusunun bu güzergahı kapattığını bildirdi.





AŞİRETLER İSRAİL OYUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın Gazze’ye uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından gönderilen insani yardımlara el koyduğunu iddia ederek, yardımların ancak İsrail kontrolünde giriş yapması gerektiğini savunuyor. Yardım kuruluşları, Gazze’ye ulaştırılacak yardımları Aşdod Limanı’na getirip oradan transfer etmeye mecbur bırakılıyor. Dün sabah saatlerinde, daha önce birçok kez Gazze’ye giden yardım malzemelerini yağmalayan Tzav 9 adlı aşırı sağcı Siyonist örgüt üyeleri, Aşdod Limanı’nda toplanarak açlıktan ölmeye mahkum edilen Gazze’deki Filistinlilere insani yardım ulaştırılmasını protesto etti. Duruma dikkat çeken Gazze’deki aşiretler, yayınladıkları açıklamada, İsrail ordusunun denetimi altında bölgeye gelecek insani yardımların İsrailli çeteler tarafından çalınacağı ve Filistinlilerin açlığa mahkum edilerek göçe zorlanacağı bir plan konusunda uyarıda bulundu.





HEDEFİ TAM İŞGAL VE SÜRGÜN

Bu gelişmelere paralel olarak, Gazze’ye insani yardım girişine izin verilmesine ilişkin bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yardım girişine izin verilmesinin saldırıların sonlandırılması anlamına gelmeyeceğini söyledi. Netanyahu, kapsamlı saldırılarla bölgeyi tamamen işgal etmeyi ve Hamas'ı ‘ortadan kaldırmayı’ hedeflediklerini açıkladı. Her gün onlarca sivilin öldürüldüğü saldırıları ‘İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak net şartlarla’ sona erdirmeye hazır olduklarınıbelirten Netanyahu, söz konusu şartların İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın silah bırakması, lider kadrosunun yurt dışına çıkartılması ve bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören Trump planının uygulanması olduğunu kaydetti. Netanyahu’nun bu şartları öne sürmesi, İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişine izin verilerek son dönemde saldırıların durdurulması için artan uluslararası baskıları etkisiz hale getirmeye çalıştığı şeklinde değerlendiriliyor.





BİRKAÇ GÜNDE 29 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail ablukası sonucu yaşanan kıtlık nedeniyle çocukların hızla hayatını kaybetmeye başladığını belirtereki acil müdahake çağrısında bulundu. Filistinli bakan son birkaç günde açlık bağlantılı sağlık problemleri nedeniyle 29 Gazzeli çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ebu Ramazan, gerekli ve yeterli yardım ulaşmazsa önümüzdeki günlerde binlerce çocuğun daha ölüm riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısını yaptı. Sağlık Bakanı, BM'nin, 14 bin bebeğin yardımlar gelmezse hayatını kaybedebileceği açıklamasını da doğrulayarak "Bu belki de en düşük miktarda tahmin" sözleriyle daha fazla bebek ölümünün gerçekleşebileceğine işaret etti. İşgalci güç 7 Ekim 2024'ten bugüne 916'sı bir yaşın altında bebek olmak üzere 16503 çocuğu katletti.





Susuzluk da öldürecek

İsrail'in altyapıya yönelik saldırıları 2,3 milyon Filistinlinin temiz suya ulaşımını da imkansız hale getirdi. Kişi başına düşen su tüketim oranı 7 Ekim öncesi 84,6 litre iken son dönemde 3 ila 5 litre arasına düştü. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki su ihtiyacının "felaket boyutlarda" olduğunu belirtti. Filistin Su İdaresi, daha önce yayınladığı açıklamada, "Gazze susuzluktan ölen bir bölge haline geldi" uyarısını yapmıştı.



