Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 75 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Cibaliya beldesinde iki eve düzenlediği topçu saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti, aynı beldede sivillere yapılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında ise 7 kişi yaşamını yitirdi.