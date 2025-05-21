İsrail son 10 günde 815 Filistinliyi katletti

Bu verilere göre, İsrail ordusunun Gazze'ye son 10 günde düzenlediği saldırılarda 815 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 509 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 bin 909 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 655'e, yaralıların sayısının da 121 bin 950'ye yükseldiği bildirildi.