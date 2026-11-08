Mısır'da tren faciası: Dört ölü 88 yaralı

Gazzeli adamın yardım feryadı: İki milyarlık ümmet nerede? Katliamı durduramadınız bari çadır gönderin
İsrail zulmünün 3 yıldır aralıksız sürdüğü Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları sular altında bıraktı. Yırtık bir kartonun altından çektiği videoyla dünyaya seslenen Gazzeli bir adam, Şehit Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin sözlerini hatırlatarak, "İki milyarlık ümmet nerede? Katliamı durduramadınız bari içeriye çadır sokun" diyerek tepki gösterdi.
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